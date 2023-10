Biella, la scuola Pietro Micca si rifà il look grazie ai fondi di Rigenerazione Urbana

E’ partito nei giorni scorsi il primo cantiere all’interno di una scuola realizzato nell’ambito dei fondi di Rigenerazione Urbana. "Sono iniziati i lavori che riporteranno la Pietro Micca agli antichi splendori". E' questa l'assicurazione dell'assessore all'Edilizia scolastica Gabriella Bessone, affiancata nell'occasione del sopralluogo effettuato nella scuola primaria cittadina dal sindaco Claudio Corradino e dall'assessore all'Edilizia pubblica Davide Zappalà e dal responsabile della ditta Tre Effe di Sagliano Angelo Forgnone.

La ristrutturazione comprende la realizzazione dell'impianto di riscaldamento a pavimento; il rifacimento dell'impianto elettrico, i nuovi serramenti, il rifacimento di tutti i bagni; la sistemazione della facciata e del tetto e soprattutto l’adeguamento sismico.

“L’edilizia scolastica costituisce certamente una priorità tra le sfide che questa amministrazione ha voluto affrontare – spiega l’assessore Bessone -. Tra gli obiettivi principali vi è quello della sicurezza sismica degli edifici scolastici, puntando a ridurre il rischio di crolli e danni in caso di terremoto e al contenimento energetico. Tutto ciò potrà essere raggiunto mediante interventi di ristrutturazione, consolidamento e modernizzazione degli edifici esistenti. Il PNRR ha previsto un significativo finanziamento per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle scuole.

Nello specifico, gli interventi, che comporteranno un investimento di 1 milione e 778 mila euro, permetteranno pure di ritornare in possesso di due grandi aule, che erano state concesse all'Alliance Francaise. La stessa, in accordo con l’Amministrazione comunale, è stata spostata in via Ivrea con la formula di un contratto di locazione commerciale”. Gli alunni della Pietro Micca sono temporaneamente ospitati all’interno dell’Istituto comprensivo San Francesco, dove sono state realizzate cinque aule, per una spesa di circa 100 mila euro sostenute dall’Amministrazione Comunale.