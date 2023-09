Valdigne Triathlon sempre presente con ottimi risultati in molti campi gara FOTO

A Nova Siri (Basilicata) si è disputato venerdì 22 settembre 2023 il consueto appuntamento annuale con il TROFEO CONI, una lunga trasferta, ripagata da tante soddisfazioni, ha portato quattro giovani atleti, accompagnati da una Coach di eccezione, l’Olimpionica Beatrice Lanza, in Basilicata per la gara di Triathlon del Trofeo CONI riservata alla categoria Ragazzi.

Il quartetto, che portava i colori della Valled’Aosta (Valdigne Triathlon ha la sua sede principale a Morgex-AO), dopo la selezione avvenuta nei mesi scorsi nella prova di qualificazione, era composto dai biellesi Caterina Pinna e Federico Cagnin , e dai torinesi Chiara Gai e Giovanni Durando. Veramente positivo il risultato dei Fantastici Quattro: 10° posto assoluto, un grande risultato per una piccola (territorialmente) regione come la Valle d’Aosta.

Sabato 23 settembre a Pontevedra (SPA) per i colori azzurri della nazionale e verde turchese-oro di Valdigne Triathlon è giunta l’enorme soddisfazione per la conquista del Titolo Mondiale nelle finali del Wordl ParaTriathlon Champioships con Francesca Tarantello e la sua Guida Silvia Visaggi che, battendo le Campionesse Olimpiche in carica, hanno ottenuto l’oro nella categoria PTVI. Un risultato straordinario che pone la coppia di atlete azzurre tra le favorite per le prossime ParaOlimpiadi di Parigi 2024.

A Sanremo nella giornata precedente alle gare del prestigioso Circuito Challenge, molti Kids di Valdigne, guidati da Coach Maria Angioni hanno partecipato alle divertenti gare giovanili con l’organizzazione di Riviera Triathlon. Tra gli YA maschi belle gare del torinese Leonardo Chierotti (4°), del biellese Matteo Micheletti (9°) e dell’altro torinese Pietro Col (16°). Tra le YA femmine bravissima la ligure Ginevra Sclavo, argento in volata con la svizzera Zenklusen. Nella categoria Ragazze , belle gare e ottimi piazzamenti in un filotto di arrivi in sequenza per le biellesi Cecilia Lorenzoni (5°), Giulia Ferrari (6°), Martina Cigolini (7°), Cecilia Melicar (8°) e la ligure Giada Sclavo (10°). Tra i Ragazzi gran bel risultato per il torinese Pietro Ciccarelli con il secondo posto. Nella gara riservata agli Esordienti ancora un doppio podio per i colori verde-turchese-oro: primo posto per il biellese Thomas Zecchini con una gara d’attacco e bronzo per il torinese Marco Turbiglio.

A Molveno (TN) grandissime prestazioni per lo “Squalo” Michele Bonacina nel Mondiale XTERRA, il lecchese conquista il 9° posto nella gara Short Track e nella gara Full ottiene il miglior piazzamento mai ottenuto da un Atleta Azzurro: il 7° posto assoluto! Nelle gare giovanili di XTERRA, sempre molto partecipate, belle prestazioni degli astigiani Fabio Rivella (22° tra gli Esordienti) e Giulia Rivella (13° tra le Ragazze). Domenica 24 settembre 2023 nel bellissimo scenario naturale del Lago Sirio e della Serra di Ivrea, con l’organizzazione di QualiTry, si sono disputate le due gare in calendario considerate tra le più dure del calendario italiano: il Triathlon Olimpico e il Triathlon Sprint Atipico del Baldassarre.

Nell’Atipico Sprint ottime prestazioni del biellese Marco Schiapparelli, con una gara top, 3° assoluto e oro tra gli M2 e del canavesano Leonardo Vairetto, 14° assoluto e bronzo tra gli S2. Nella gara su distanza Olimpica, grandi prove dei Master con il body Valdigne Triathlon. Tra gli M1, 14° posto assoluto e oro di categoria per il torinese Gabriele Verdoja, bravo tra gli M4 il biellese Fabrizio Ghilardi con il bronzo, 5° tra gli M3 il canavesano-biellese Max Rossetti. Sempre a Sanremo, nella gara Sprint organizzata dal Circuito Challenge, 6° posto assoluto e argento tra gli S1 per il casalese Edoardo Mazzucco, per lui due ottime frazioni di bike e di run.

Il biellese Cristian Cucco è stato protagonista, nel fine settimana scorso, della Staffetta “Obiettivo Tricolore” nelle sue tappe piemontesi e della Valle d’Aosta, per la prima volta la staffetta ha superato i confini italiani con la tappa (… con la compagnia di una nevicata fuori stagione) del Piccolo San Bernardo. Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi al prossimi appuntamenti con la gare di Campionato Italiano di Triathlon Sprint a Cervia e del Circuito Challenge a Barcellona.