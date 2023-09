Il cordoglio di Fenoglio Fi Biella per la scomparsa di Mazzoli.

Esprimo un profondo cordoglio ai famigliari per la scomparsa di Ezio Mazzoli a nome di tutto il coordinamento provinciale di Forza Italia.

Lo ricordiamo per l’ammirevole dedizione e la passione con cui si è speso nei tanti anni di militanza per il partito, ricoprendo anche ruoli in società partecipate nonché quello di assessore del comune di Biella e di presidente del quartiere Oremo.

Membro del coordinamento cittadino del partito, all’apertura della campagna tesseramenti di quest’anno è stato tra i primi a sottoscrivere la propria adesione sotto un gazebo allestito in via Italia con entusiasmo ed un profondo senso di appartenenza.