Piazzo, un lettore: "Il quartiere sta morendo senza l'ex funicolare e adesso ci hanno tolto anche il bus"

Il Piazzo, il nostro meraviglioso Piazzo sta morendo. Quest'estate finalmente con la ex funicolare si sono visti turisti, era una meraviglia. Poi l'hanno fermata ed è tutto cambiato. Hanno messo la navetta che adesso hanno tolto perchè hanno detto che costava troppo ed era usata poco. Noi residenti abbiamo anche detto esplicitamente al Comune che avremo anche pagato il costo del biglietto noi, il problema è che il bus che hanno messo era enorme ed erano sbagliati tutti gli orari. Come fai farlo partire alle 9? La gente ha bisogno dalle 7 in avanti.

Ora senza navetta e senza funicolare siamo isolati. Il quartiere è di nuovo un deserto. Sì c'è la Ztl aperta, ma non basta, non tutti hanno l'auto. Gli anziani per esempio non si possono muovere. Domenica c'era un evento. Il risultato è che non c'erano banchetti ed è venuta poca gente. Adesso ce ne sarà un altro anche tanto importante, come faranno? istituiranno di nuovo la navetta?

Mi viene da piangere, il nostro Piazzo sta morendo davanti ai nostri occhi.