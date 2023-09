Allarme a Mongrando Curanuova per l'incendio del camino di un'abitazione. Ad allertare i soccorsi, intorno alle 23 di ieri, 24 settembre, i proprietari della struttura. Sul posto i Vigili del Fuoco di Biella che, in breve tempo, hanno avuto la meglio sulle fiamme. In seguito, si sono svolte le consuete operazioni di bonifica e messa in sicurezza.