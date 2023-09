Inaugurata “I colori della felicità” a Spazio Cultura, con Fondazione Clelio Angelino, FOTO

E' stata inaugurata venerdì 15 settembre alle 18.00 a Spazio Cultura la mostra “I colori della felicità” a cura della Fondazione Clelio Angelino. Il progetto metterà in mostra i lavori di arteterapia dei bambini che frequentano i corsi presso la nuova sede della Fondazione Clelio Angelino in via Losana, 4 a Biella e resterà esposto fino al 1° ottobre.

La mostra, a ingresso libero, sarà aperta fino al 1° ottobre con i seguenti orari: lunedì-venerdì 10.30-12.30 / 16.00-17.30 – sabato e domenica 16.00-19.00. Per informazioni sulla mostra: www.fondazionecrbiella.it - spazio.cultura@fondazionecrbiella.it- tel. 015/0991868.

Per informazioni sui laboratori e prenotazioni: 3381188843 (prenotazioni tramite Whatsapp entro le 18.00 del giorno precedente il laboratorio)