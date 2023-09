Gaglianico, da VAUTO la nuova Honda jazz MY 24, tante novità e allestimenti

Il 2023 è iniziato con l’arrivo della nuova Honda jazz MY 24. La famosa utilitaria di casa Honda ci sorprende nuovamente, con un design più marcato e premium, rispetto alla versione precedente.

In particolare, gli allestimenti Advance ed Elegance mostrano un design della calandra più deciso, fondi ottici dal fondo più scuro, paraurti più scolpiti. L’allestimento Advance, inoltre, presenta i colori rinnovati dei cerchi in lega.

Passando alla novità apprezzata dai più sportivi: la nuova versione Advance Sport, le cui caratteristiche principali sono: look sportivo e deciso, colorazione urban gray, specchietti a contrasto nero lucidi, grande paraurti anteriore con mascherina a nido d’ape. I sedili in pelle scamosciata eco e volante a tre razze completano il quadro. Sul volante sono presenti anche delle palette utili a innestare più freno a motore e ad ottenere un recupero di energia più veloce.

Per quando riguarda jazz Crosstar, il piccolo crossover di casa Honda, presenta una calandra più definitiva a nido d’ape, nuove minigonne laterali in tinta e nuova finitura per i cerchi in lega. Fjord Mist blue, il nuovo colore della carrozzeria, non potrà che stupirvi. Rinnovati anche i rivestimenti dei sedili, nuovi dettagli della plancia e delle portiere, nuove finiture per il cruscotto, la console centrale e il volante.

Per quanto riguarda il motore, la nuova Honda jazz MY 24 ha un moderno propulsore e:HEV composto da 2 motore elettrici e uno benzina. Motore elettrico 1.5 i-MMD da 14 cv con potenza totale di 122 contro i 109 precedenti. Rimangono Inalterati i valori dei consumi e delle emissioni pari a 4,5 litri/100 km (secondo il ciclo WLTP), ovvero oltre 22 km/l, e emissioni di CO2 di 110 g/km. Il motore termico (benzina), che fa da generatore, aumenta di 8 kw per arrivare a 11 kw, con picco di 107kw. La maggior potenza consente inoltre a Jazz 24YM di avere la predisposizione per il gancio traino (max 500 Kg).

Sistema di assistenza alla guida con telecamera grandangolare ad alta definizione.

