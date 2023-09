Bocce, a Gaglianico week end con i Campionati Italiani

Grande week end di bocce a Gaglianico, dove da oggi, venerdì 15, a domenica 17 settembre, si disputeranno i campionati italiani delle specialità individuale, coppie e combinato categoria A, sia maschili che femminili.

Ecco le gare nel dettaglio.

Individuale Maschile. Per questa 75esima edizione sono 16 gli aspiranti al titolo. Il maggior numero di atleti appartenenti ad una società, sono i 6 della Brb Ivrea. L'albo d'oro della competizione vede ancora svettare Umberto Granaglia con 10, ma c'è un Carlo Ballabene che tenterà di raggiungere il mito, grazie ai suoi 9 tricolori. Dietro Nicola Sturla, con 8, e Fabrizio Deregibus con 4. Campione in carica, Gabriele Graziano del Gaglianico.

Coppie Maschili. Anche questa specialità iniziò nel 1948, Fra i plurivincitori figurano Granaglia, con 8 successi, e Carlo Ballabene, con 6. Tanti come Suini , seguito da Lino Bruzzone (5) e Baroetto (5). Sono 7 le coppie riuscite a bissare il titolo in due anni consecutivi : Macocco–Colombino, Granaglia-Bragaglia, Granaglia–Baroetto, Bruzzone L.-Botto V., Cericola–Cibrario, Ballabene C.-Suini, Barbero E.-Ariaudo S. Il titolo è detenuto dal tandem della Brb Ivrea, Alberto Cavagnaro–Enrico Barbero. Quest’anno sono 16 i tandem in gara.

Combinato Maschile. In 35 daranno la caccia al titolo del cerchio, introdotto nel 2002. Ha fatto tris Carlo Ballabene, mentre le doppiette appartengono a Daniele Grosso e Simone Nari.

Individuale Femminile. Per questa 33esima volta si affrontano in 16. Nell'albo d'oro figurano con 3 titoli Serena Traversa e Paola Mandola, seguite con 2 vittorie da Bracco R., Trova L., Gerbaudo B., Venturini C., Avveduto V. Sarà Serena Traversa a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Coppie Femminile. 10 i tandem rosa in lizza. Quello in carica della Bassa Valle, Elisa Bulla–Gaia Gamba, proverà a riconfermarsi. In questa specialità hanno ottenuto 3 successi Barbara Gerbaudo e Norma Pautassi, 2 Nadia Camilla e Micol Perotto.

Combinato Femminile. Titolo in palio dal 1999. Sono 12 le pretendenti all'oro del cerchio. Anche in questa prova il titolo è detenuto da Serena Traversa. Per 4 volte lo ha vinto Paola Mandola, per 3 Serena Traversa, per 2 Micol Perotto e Ilenia Pasin. Le doppiette consecutive appartengono a Mandola (2006-2007) e Traversa (2015-2016).