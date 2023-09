Biella, 54enne inciampa sul tombino: soccorsa dal 118, finisce all'ospedale

È finita al Pronto Soccorso la donna che, nella mattinata di oggi, 15 settembre, è rimasta infortunata in strada.

È successo poco prima delle 11.30, in via Palazzo di Giustizia, a Biella: stando alle prime ricostruzioni, la 54enne sarebbe inciampata su un tombino e sarebbe finita a terra dolorante ad una gamba. In breve tempo, è stata assistita da una negoziante che ha subito richiesto l'intervento del 118.

Una volta sul posto, i sanitari hanno prestato le prime cure alla malcapitata, poi trasportata all'ospedale in codice verde. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.