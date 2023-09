IT-Alert, anche nel Biellese risuonano i cellulari per il test del nuovo sistema di allarme pubblico

Come preannunciato nei giorni scorsi, è arrivato alle 12 di oggi, 14 settembre, il messaggio di test IT-alert sui cellulari di tutto il Piemonte. Si tratta del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale e, insieme al testo, ha emesso un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. Sulla schermata è apparsa la scritta: “IT-Alert. Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”. Presente anche la traduzione in inglese.

Come comunicato da Arpa Piemonte sul proprio sito “siccome vengono bloccate temporaneamente tutte le altre funzionalità, per riportare il cellulare alle condizioni ordinarie di utilizzo sarà sufficiente toccare il dispositivo in corrispondenza della notifica per confermare la ricezione. Dopo aver ricevuto il messaggio, il cittadino potrà compilare il questionario disponibile al link in esso contenuto. È importante che i cittadini lo compilino, aiutando il sistema di Protezione civile a verificare la riuscita del test: il parere di ogni utente consentirà di migliorare lo strumento. L’invito a compilare il questionario, disponibile sul sito www.it-alert.it, è anche per chi dovesse accorgersi di non aver ricevuto il messaggio o l’avesse ricevuto pur trovandosi in territori confinanti con il Piemonte. Superata la fase di sperimentazione, IT-alert consentirà di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a casistiche di competenza del Servizio Nazionale di Protezione Civile, come precipitazioni intense, incidenti nucleari, emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, collasso di una grande diga, attività vulcanica (Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano, Stromboli)”.