Biella al fianco del Marocco, al via raccolta fondi per aiutare le famiglie colpite dal terremoto

Una raccolta fondi per sostenere e aiutare quante più famiglie, colpite nei giorni scorsi dal violento terremoto che ha devastato città e interi villaggi del Marocco, tra cui la cittadina di Marrakech.

Questa l'iniziativa messa in campo dal consigliere comunale di Biella e presidente dell'associazione culturale islamica Al Huda Mohamed Es Saket, in constante contatto con i suoi connazionali. “Proprio a Marrakech abita mia sorella, fortunatamente sta bene ma la situazione è drammatica – spiega l'esponente dem – I morti sono migliaia e molte realtà cittadine sono isolate e prive di collegamento. Penso solo alle aree montane attorno la città. I soccorsi stanno operando al meglio delle loro forze e tutti stanno dando una mano per superare questo momento difficile. Per contribuire si può cliccare qui: https://gofund.me/82792407".