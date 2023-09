Primo giorno di scuola, tutti in classe. I saluti degli amministratori, FOTO

Per alcuni la campanella ha suonato prima delle 8, per altri dopo, ma tutti gli studenti grandi e piccoli oggi lunedì 11 settembre sono tornati in classe.

Per l'occasione il sindaco di Biella Claudio Corradino, gli assessori regionali Chiara Caucino ed Elena Chiorino e gli assessori comunali di Biella Gabriella Bessone, Davide Zappalà, Isabella Scaramuzzi e Giacomo Moscarola, oltre all'ex parlamentare Cristina Patelli, hanno portato i saluti in alcune scuole del territorio.

I tour è iniziato all'elementare del quartiere Villaggio La Marmora a Biella che fa capo al comprensivo Biella 3, alla presenza dell'assessore regionale all'Istruzione Elena Chiorino. Ad accogliere l'assessore è stata la dirigente Stefania Nuccio. "Oggi sognate - commenta l'assessore Chiorino - iniziate a pensare a tutto quello che volete fare. Capisco che per voi a volte la scuola possa risultare difficile e preferiate essere altrove anzichè a studiare, ma è qui che gettate le basi per il vostro futuro, è qui che iniziate ad apprendere quali sono le dinamiche del mondo". L'assessore Chiorino ha poi proseguito portato i saluti agli allievi dell'istituto comprensivo di Sandigliano, dove era presente anche il sindaco Mauro Masiero.

Alla media Nino Costa di Chiavazza del comprensivo Biella 2 si è visitato il cantiere della nuova mensa. Ad accogliere il sindaco Corradino e gli assessori Moscarola, Bessone, Scaramuzzi, l'ex parlamentare Cristina Patelli e l'assessore regionale Caucino, è stato il preside Aldo Ferdani fino ad agosto dirigente ad Occhieppo: "Oggi è un primo giorno di scuola anche per me, come per gli studenti che fanno prima. Questo che abbiamo iniziato oggi, è un cammino che faremo insieme". "Quello della mesa in questa scuola - ha spiegato l'assessore Giacomo Moscarola - è stato il primo cantiere PNRR che è partito nell'ambito scolastico, e si tratta di un progetto condiviso, in quanto la scelta di dove realizzare i nuovi locali è stata fatta con i genitori e le realtà che vivono la scuola e il cantiere".

L'assessore Caucino ha coinvolto gli allievi chiedendo loro che cosa si aspettano dall'educazione scolastica, spiegando loro l'importanza dell'insegnamento e in particolar modo degli insegnanti di sostegno: "Sono figure importanti - ha spiegato l'assessore - in quanto vi aiutano a crescere maggiormente, vi accompagnano in questo processo di crescita". "In questa scuola - ha esordito l'assessore Bessone - è stato avviato un progetto assieme alle Politiche Sociali che ha funzionato benissimo e anche quest'anno proseguirà". A entrare nel merito è stata l'assessore Scaramuzzi. "Una comunità verso il cambiamento è il titolo del progetto, nato per fare lavorare assieme più realtà, più associazioni. Chiavazza tra l'altro non è un caso che sia stata scelta. E' il secondo quartiere più popoloso di Biella, e quello in cui c'è la maggior percentuale di ragazzini in questa fascia di età".

Il tour nella città di Biella è finito alla media San Francesco che quest'anno ospita al piano terra i bimbi della Pietro Micca interessata da un cantiere PNRR. Presente anche l'assessore Davide Zappalà venuto a rendersi conto dell'efficienza dei locali ricavati dalla mensa dell'istituto e adattati ad accogliere le classi. Ad accogliere i rappresentanti delle istituzioni è stata la preside Monica Pisu con il responsabile Cosimo Cardinale. "I ragazzi delle medie mangiano in classe - commenta la preside - , ma questi locali sono stati adattati in maniera perfetta per accogliere i bimbi delle elementari, che sono contenti di trovarsi qui. E per la scuola è un valore aggiunto perchè sono stati sistemati degli spazi che prima non erano così accoglienti".