Tragico incidente a Roasio: morto un 17enne, un altro giovanissimo è in codice rosso, foto archivio

Aggiornamento delle 16,30

In sella alla moto sulla provinciale 142 erano due i giovani, un ragazzo di 17 anni e un altro giovanissimo. Il 17enne M. Senfet, non ce l'ha fatta, mentre l'altro giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Maggiore della Carità di Novara.

I fatti

Incidente stradale a Roasio nella mattina di oggi giovedì 7 settembre.

Poco fa all’incrocio delle “quattro strade”, un'auto e una moto si sono scontrate e ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso.

Seguiranno aggiornamenti, al momento la dinamica dell'accaduto non è ancora nota.