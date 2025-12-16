Carabinieri e Alpini di Bioglio, un patto di comunità rinnovato nello scambio degli auguri

Si è tenuto il 14 dicembre, presso la sede del gruppo Alpini di Bioglio, Valle San Nicolao e Ternengo, un caloroso e significativo incontro per il tradizionale scambio di auguri in vista delle festività natalizie, un momento che ha rafforzato il legame indissolubile tra l'Arma dei Carabinieri e l'Associazione Nazionale Alpini locale.

All'incontro hanno partecipato il comandante della Stazione Carabinieri di Bioglio e una rappresentanza dei militari, insieme al capogruppo degli Alpini e al sindaco di Bioglio Lucia Acconci, oltre numerosi soci. Il cuore dell'incontro è stato lo scambio dei rispettivi almanacchi storici: il Calendario Storico dell'Arma dei Carabinieri (edizione 2026), un pezzo da collezione che celebra l'eroismo, la storia e il quotidiano impegno dei militari al servizio del Paese. Il Calendario degli Alpini (ANA), un tributo alle penne nere, custodi di valori come la solidarietà e l'amore per la montagna e la patria.

Lo scambio di questi due simboli ha rappresentato un gesto di mutuo rispetto e riconoscimento per il ruolo che entrambe le istituzioni e l'associazione ricoprono nel tessuto sociale di Bioglio. Il primo cittadino ha espresso parole di elogio per l'attività svolta da Carabinieri e Alpini, sottolineando come la loro presenza e collaborazione siano fondamentali per la sicurezza, la coesione sociale e la gestione delle emergenze sul territorio. “Questo incontro non è solo un semplice scambio di auguri ma la riaffermazione di un patto di fiducia e servizio alla nostra comunità” ha commentato Acconci. Penne nere e militari dell'Arma, pur con ruoli diversi, condividono i valori di dedizione e spirito di sacrificio, essenziali per Bioglio.

I rappresentanti dell'Arma e del Gruppo hanno ringraziato l'amministrazione per la costante vicinanza e hanno colto l'occasione per augurare a tutti i cittadini di Bioglio un sereno Natale e un nuovo anno all'insegna della salute e della tranquillità. L'evento si è concluso in un clima di grande cordialità, suggellando l'impegno congiunto a continuare a operare in stretta sinergia per il bene del paese.