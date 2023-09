Biella, sabato 16 settembre la 44esima edizione de “La Stracada”

Sabato 16 settembre 2023 ore 19:00 presso lo stadio Lamarmora Pozzo di Biella ritorna il consueto appuntamento de “La Stracada”, corsa-marcia a passo libero di 10 km non competitiva a strade aperte per la città di Biella organizzata dal Rotaract Club di Biella, con patrocinio del Rotary Club Biella e del Comune di Biella.

La 44esima edizione sarà la prima ad avere tre main sponsor che hanno deciso di sostenere l’iniziativa benefica, ENGIE, Remax ed il centro commerciale “Gli Orsi”, a cui si aggiunge una numerosa ed ingente cordata di sponsor.

La neo presidente Rotaract Club di Biella, Sabrina Bernardoni, in accordo con il consiglio ed i soci tutti, ha deciso di improntare il nuovo anno sociale sul tema dell’inclusione lavorativa.

Si sottolinea come al giorno d’oggi venga spesso rivolto ai giovani il tema del percorso lavorativo post diploma o laurea e come molto spesso questo venga intrapreso al di fuori della nostra città o della stessa Italia. Per tali ragioni, si sente la necessità, essendo il Rotaract Club un gruppo di giovani attivo sul territorio, di giovani che intendono rivolgere un particolare sguardo a questo tema.

L’intero ricavato, infatti, de “La Stracada” sarà devoluto al progetto “Biella adventure. - I giovani coi giovani, imparare divertendosi!”. Il fulcro di tale iniziativa, patrocinata dal comune di Biella, saranno proprio i giovani e il territorio biellese, infatti le ragazze della consulta di Biella Città Alpina si renderanno disponibili in tre giornate tra i mesi di aprile e maggio per far sì che i bambini tra 3 e 14 anni possano conoscere e scoprire il nostro territorio favorendo anche l’inclusione tra gli stessi.

Nella giornata della corsa, il Rotaract mette a disposizione per i primi 500 iscritti un pacco gara, composto da maglietta per la corsa, lattina di Boom, bottiglietta di acqua Lauretana, cappellino ENGIE ed altri buoni sconto da usare nei negozi della città.

Il pacco gara verrà consegnato contestualmente all’iscrizione alla marcia al costo di 10€, 5€ fino a 14 anni. Al termine della giornata, verrà offerto un piatto di pasta a tutti partecipanti, in attesa delle premiazioni e della lotteria ricca di premi.