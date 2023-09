La riforma fiscale, a Città Studi seminario dell'Università di Torino

Il Dipartimento di Management dell’Università di Torino organizza, per il giorno 21 settembre, alle 14:30, un seminario di studi sulla legge di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale.

L’evento è promosso dall’Università di Torino, sede di Biella, nell’ambito della cosiddetta terza missione, ovvero di quell’attività non strettamente didattica né di ricerca che, senza alcuno scopo di lucro, si propone di creare valori educativi, culturali e di sviluppo della società e del territorio biellese.

L’Università di Torino si propone infatti di interagire permanentemente con la comunità biellese, sia mettendo a disposizione della società e del territorio la conoscenza prodotta, sia interagendo con il tessuto produttivo per la valorizzazione delle relazioni con le imprese, i professionisti ed i lavoratori, sia promuovendo il coinvolgimento degli studenti nel mondo dell’impresa e del lavoro autonomo.

L’Università di Torino, anche a seguito del recente rinnovo della convenzione con Città Studi (che garantirà la presenza dell’Ateneo nella città per i prossimi venti anni), è presente a Biella con il corso di laurea magistrale in Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial Development e con diversi corsi di laurea triennali.

Tra questi ultimi, si segnala l’avvio, nell’anno accademico che sta per iniziare, del corso in Economia Aziendale.

Questo il programma dell'incontro.

Saluti istituzionali del Dott. Pier Ettore Pellerey, Presidente di Città Studi Biella e del Prof. Alessandro Bonadonna, Referente del Dipartimento di Management per la sede di Biella dell’Università di Torino

Introduce e coordina i lavori il Prof. Mario Rovetti, Docente a contratto di Diritto Tributario, Università di Torino

Interventi:

On.le Prof. Maurizio Leo, Vice Ministro dell’Economia - Le linee direttrici della riforma

Prof.ssa Stefania Gianoncelli, Associata di Diritto Tributario, Università di Torino - Imposizione reddituale, equità di genere e generazionale

Prof. Mario Grandinetti, Associato di Diritto Tributario, Università di Torino - Dalla derivazione rafforzata al concordato preventivo biennale

Prof. Alessandro Vicini Ronchetti, Associato di Diritto Tributario, Università di Torino - Le modifiche alla disciplina dell’adempimento collaborativo: l’estensione dei regimi concordati prevista dalla legge delega

Tavola rotonda: “Dai controlli di oggi al nuovo fisco: che cosa si prospetta?”

Con la partecipazione di: Guardia di Finanza, Ordine Dottori Commercialisti di Biella, Ordine Avvocati di Biella, Consiglio Notarile di Biella-Ivrea, ANCE Biella, UIL Biella.

Coordina i lavori della tavola rotonda: Prof. Alessandro Vicini Ronchetti

Per informazioni e iscrizioni:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZxK7SQYU4kHtSiDGykqCQuYulIrQy1BdxUHTgl7gb0wPzUQ/viewform