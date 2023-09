It-Alert, al via i test del nuovo sistema di allarme pubblico in Piemonte (foto di repertorio)

Giovedì 14 settembre 2023 alle ore 12.00 i telefoni cellulari di tutti gli utenti che si trovano nella regione Piemonte riceveranno un messaggio di test di IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, ancora in fase di sperimentazione, promosso dal Dipartimento di Protezione Civile.

Si tratta di un sistema di allerta, disciplinato dalla Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 febbraio 2023, per il quale in alcuni casi specifici di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso che potrebbero diventare emergenze nazionali ai sensi del Codice della Protezione civile, il Servizio Nazionale della protezione civile integrerà le modalità di informazione e comunicazione, già previste dalla normativa vigente, con il sistema IT-Alert per informare la popolazione allo scopo di favorire l’adozione delle misure di autoprotezione in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento.

Obiettivo del Test del prossimo 14 settembre è di far conoscere alla popolazione il sistema IT-alert, rendere identificabile e familiare il messaggio e testare la tecnologia. Agli utenti, verrà, altresì, chiesto di compilare un questionario utile a implementare il sistema, disponibile all’indirizzo indicato nel messaggio stesso.