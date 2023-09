Intervento dei Carabinieri ieri sera sabato 2 settembre a Viverone, intorno alle 22. A chiamare il 112 che ha inviato poi i militari, è stata la proprietaria di un campeggio.

Per via di un furgone parcheggiato male, le auto non potevano infatti più entrare nel camping.

Al loro arrivo i militari hanno sanzionato il conducente del mezzo, un uomo del 1979 di Alice Castello.