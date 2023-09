Calcio, Andreotti torna alla Chiavazzese

La Chiavazzese ‘75 comunica ufficialmente che Alessio Andreotti è nuovamente un giocatore blucremisi per la stagione sportiva 2023/2024. Alessio Andreotti, classe 2003, è un giocatore offensivo in grado di ricoprire tutti i ruoli della linea di trequarti e capace ad essere pericoloso in zona gol grazie alle sue conclusioni, giocate e percussioni tra la difesa avversaria (13 le reti segnate con la Chiavazzese la scorsa stagione). Dotato di una tecnica individuale sublime, sommata alla visione di gioco eccezionale e la rapidità nei movimenti, lo rendono uno dei giovani talenti più promettenti nel panorama calcistico regionale.

La scorsa stagione abbiamo avuto la possibilità di ammirare tutto ciò che di stupendo ha saputo mostrarci con la nostra maglia addosso e, la convocazione nella Rappresentativa Regionale Under 19 dove ha illuminato con le sue prestazioni, l’ha definitivo incoronato come talento assoluto nel suo ruolo. Tra le sue qualità spiccano inoltre l’abilità a calciare magistralmente i calci piazzati ed a pennellare con precisione millimetrica la traiettoria della sfera diretta ai suoi compagni. La chiamata da parte dell’A.S. Biellese non si è fatta attendere ma, dopo aver calcato i campi della “Pinetina” con la maglia bianconera nell’amichevole contro l’Inter di qualche giorno fa, Andreotti ha deciso di proseguire il suo percorso di crescita ancora qui a Chiavazza.