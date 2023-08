Biellese in lutto per la morte di Kevin, il 18enne tragicamente scomparso nell'incidente di Sagliano Micca

Incidente stradale a Sagliano Micca, sul posto 118 e Polizia (foto di Matta Baù per newsbiella.it)

Aggiornamento 31/08/23

Aveva soltanto 18 anni Kevin Tassinati, il giovane che, nella giornata di ieri, 30 agosto, è mancato in un tragico incidente stradale a Sagliano Micca. Per cause da accertare il ragazzo avrebbe perso il controllo del suo mezzo ed è finito fuori dalla carreggiata.

Lo schianto sarebbe stato violento e a nulla sarebbero valsi i tentativi di soccorso dei sanitari del 118, giunti sul posto insieme alla Polizia Stradale. Il 18enne, residente a Chiavazza, era molto conosciuto nel rione di Biella. Non è ancora nota la data dei funerali.

Aggiornamento 30/08/23

Una nuova tragedia ha gettato nel dolore la comunità biellese. Un giovane in sella alla sua moto ha perso la vita a Sagliano Micca nel primo pomeriggio di oggi, 30 agosto. I rilievi circa la dinamica del sinistro sono affidati agli agenti della Polizia Stradale. Si tratta del secondo incidente mortale verificatosi nel giro di pochi giorni.

Il fatto

È al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica del grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 30 agosto, nel comune di Sagliano Micca.

Stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe rimasto coinvolto un giovane alla guida di una moto. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Stradale, il personale sanitario del 118.