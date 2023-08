È stato necessario l'intervento dei Carabinieri per riportare alla calma gli animi tra due vicine di casa, impegnate in una lite. Una delle due avrebbe anche accusato un lieve malore da ansia e sarebbe stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti dai sanitari del 118.

Il fatto è avvenuto ieri, 30 agosto, a Benna. Le residente sono state informate delle rispettive facoltà di legge.