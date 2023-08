Rondi, Confindustria Piemonte: “Lasciate i figli fare la loro strada, scegliere il percorso di studi in base alle loro attitudini”, VIDEO

Rondi, Confindustria Piemonte: “Lasciate i figli fare la loro strada, scegliere il percorso di studi in base alle loro attitudini”

“Un primo grande problema di oggi è quello della dicotomia tra quello che richiede il mondo del lavoro e le scelte che fanno i ragazzi e le famiglie”.

Così ha esordito Ermanno Rondi, responsabile per Confindustria Piemonte del capitale umano in un'intervista a newsbiella.it per parlare di formazione.

“Oggi si tende a fare percorsi più nell'ambito umanistico e meno dell'ambito tecnico - ha proseguito Rondi - quando in realtà il mercato del lavoro è esattamente il contrario, richiede più tecnici che umanisti. Secondo aspetto è che noi abbiamo una serie di scuole dominanti che portano avanti formazione teorica mentre avremmo bisogno di formazione professionale”.

Rondi ha poi parlato delle Academy, della loro importanza, e di quanto la Regione abbia investito in queste realtà.

“Lasciate i figli fare la loro strada – ha concluso Rondi – lasciateli liberi nella scelta del percorso, lasciateli scegliere in base alle loro attitudini e non in base agli stereotipi”.