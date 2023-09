Futuro del Lavoro e dell'Istruzione, Ravanelli: “Istruzione tecnica e lean management grandi opportunità”.

Nell'attuale panorama lavorativo in costante evoluzione, la consapevolezza delle proprie inclinazioni e il perseguimento delle passioni personali sono aspetti di cruciale importanza, ma occorre considerare gli sviluppi sul futuro lavorativo: “La scuola odierna, a livello culturale e sociale, è suddivisa per diversi gradi di inclinazione allo studio, da parte dei ragazzi; ciò non rappresenta una scelta sostenibile!” Afferma Fabio Ravanelli, Presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e già Presidente di Confindustria Piemonte.

Lo scenario italiano richiede un’inversione di mentalità e un’apertura alla comprensione del mondo del lavoro, che non è sempre legato a confini geografici; occorre più consapevolezza: “Un esempio significativo è rappresentato dall’archeologia: è importante seguire le proprie inclinazioni, ma per fare l’archeologo occorre tenere in conto che probabilmente si dovrà andare in Turchia o in Egitto, ad esempio. Il nostro retaggio culturale porta a non conoscere queste implicazioni e spinge maggiormente verso le facoltà umanistiche, rispetto a quelle tecniche; occorre valutare obiettivamente il mercato del lavoro e promuovere il giusto equilibrio fra campo umanistico e scientifico. L’istruzione tecnica e il lean management rappresentano grandi opportunità ed è per questo che stiamo realizzando corsi appositi sul territorio.