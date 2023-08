Incidente autonomo ieri mercoledì 23 agosto a Vigliano. Il conducente di una Smart è finito contro un palo della luce nei pressi di un'abitazione ed è stato portato in ospedale dal 118 giusto sul posto, per gli accertamenti del caso.

Sul luogo del sinistro sono arrivati i Carabinieri per i rilievi, e l'uomo, un 41enne residente ad Andorno, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. L'auto è sotto sequestro.