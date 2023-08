Dal 15 settembre stop ai diesel euro 5 a Biella, Cossato e in Valdilana

L'obiettivo è migliorare la qualità dell'aria. Ed ecco che tra i 76 Comuni dove ci saranno particolari divieti in Piemonte da metà settembre (leggi Stop agli euro 5) ci sono anche Biella, Cossato e in Valdilana.

Lo stop sarà in vigore nei giorni feriali dalle 8 alle 19 e sarà attivo fino alla primavera di ogni anno e riguarda i veicoli dotati di motore diesel Euro 3, Euro 4 e, novità di quest’anno, Euro 5 adibiti al trasporto persone (categoria M1, M2, M3), e dei veicoli adibiti al trasporto merci (N1, N2, N3). E' inoltre previsto il divieto di circolazione dalle 0:00 alle 24:00 tutti i giorni (festivi compresi) di tutti i ciclomotori e i motocicli Euro 0 ed Euro 1 adibiti al trasporto di persone o merci (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7).

Gli altri Comuni interessati dalla misura sono Torino, Alpignano (TO), Avigliana (TO), Baldissero Torinese (TO), Beinasco (TO), Borgaro Torinese (TO), Cambiano (TO), Candiolo (TO), Carignano (TO), Carmagnola (TO), Caselle Torinese (TO), Chieri (TO), Chivasso (TO), Ciriè (TO), Collegno (TO), Druento (TO), Giaveno (TO), Grugliasco (TO), Ivrea (TO), La Loggia (TO), Leinì (TO), Mappano (TO), Moncalieri (TO), Nichelino (TO), Orbassano (TO), Pecetto Torinese (TO), Pianezza (TO), Pinerolo (TO), Pino Torinese (TO), Piobesi Torinese (TO), Piossasco (TO), Poirino (TO), Rivalta di Torino (TO), Rivarolo Canavese (TO), Rivoli (TO), San Maurizio Canavese (TO), San Mauro Torinese (TO), Santena (TO), Settimo Torinese (TO), Trofarello (TO), Venaria Reale (TO), Vinovo (TO), Volpiano (TO), Alessandria , Acqui Terme (AL), Casale Monferrato (AL), Novi Ligure (AL), Ovada (AL), Tortona (AL), Valenza (AL), Asti, Canelli (AT), Nizza Monferrato (AT), Biella , Cossato (BI), Valdilana (BI), Cuneo, Alba (CN) , Borgo San Dalmazzo (CN), Bra (CN), Busca (CN), Fossano (CN), Mondovì (CN), Savigliano (CN), Saluzzo (CN), Novara, Arona (NO), Borgomanero (NO), Cameri (NO), Galliate (NO), Oleggio (NO), Trecate (NO), Verbania, Omegna (VCO), Vercelli, Borgosesia (VC).