CNA Biella attenta anche allo sport di base. Firmata la convenzione con il Teens Basket per i "progetti scuola"

CNA Biella e Teens Basket hanno il piacere di annunciare la sottoscrizione di una convenzione firmata in data 8 agosto 2023 che impegna le parti alla collaborazione reciproca per la promozione dello sport di base, soprattutto all'interno delle scuole biellesi ma anche in occasione di eventi sportivi aperti al territorio.

In quest'ottica, CNA Biella potrà anche sponsorizzare i cosiddetti “progetti scuola” oltre che manifestazioni dedicate all'educazione e alla promozione sportiva poiché funzionali al benessere collettivo. Inoltre, CNA Biella si impegna, anche attraverso le società che fanno parte del suo Sistema, a promuovere le attività di Teens Basket con l’invio di informative ai propri associati, l’uso dei canali di comunicazione (social network) e l’apposizione di eventuale materiale promozionale nei luoghi di accesso al pubblico e al personale dipendente.

Infine, CNA Biella si impegna ad offrire agli associati Teens Basket offerte commerciali e/o servizi con una scontistica del 10% per tutti i servizi ai cittadini. Teens Basket riserverà spazi dedicati a CNA Biella durante lo svolgimento di eventi sportivi e sul proprio materiale informativo. La convenzione reca in calce le firme del Presidente di CNA Biella Gionata Pirali e del Presidente del Teens Basket Luciano D'Agostino.