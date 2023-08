Biella Rugby, in arrivo l’utility back italo argentino Joaquin Vaccaro

Conclude l’elenco dei nuovi arrivi in casa gialloverde l’utility back italo argentino Joaquin Vaccaro. Il giocatore, nato in Argentina l’8 agosto del 2001, ha giocato dal 2018 al 2022 per l’epico club Mar del Plata Rugby Union, per poi raggiungere l’Italia con l’ingaggio per la stagione 22/23 con il club di Top 10 Cus Torino. Vaccaro è alto 190 cm e pesa 114 kg.

Della sua prossima esperienza biellese dice: “Ho scelto Biella Rugby per il proseguimento della mia carriera sportiva perché è una squadra competitiva ed è sempre ai primi posti delle classifiche. Ho ricevuto moltissime ottime referenze a proposito del club e la cosa che mi ha colpito maggiormente è l’unione e l’affiatamento del gruppo che risulta, nonostante gli innesti che inevitabilmente ogni anno si susseguono, sempre molto unito. Arriverò a Biella e ritroverò immediatamente i miei compagni de Lise e Loro, sono certo riusciremo ad inserirci al meglio. Per quanto riguarda le mie aspirazioni professionali, punto a continuare a crescere. Con la squadra non mi dispiacerebbe arrivare in zona play off e poter giocare per la promozione in modo da ritornare nella categoria dalla quale provengo”.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Ha giocato l’ultima stagione con Cus Torino, è un’ala davvero molto veloce e potente e fa di questa sua dote e della grande fisicità i punti forti del suo gioco. Può essere messo all’ala o all’estremo, ma è possibile valutare un suo impiego anche nel ruolo di centro. Ovviamente per ogni valutazione ulteriore non vediamo l’ora di vederlo in azione sul campo. Le sue doti fisiche e atletiche lo favoriscono nella rottura della linea di difesa, siamo certi che potremo contare sul suo contributo per la finalizzazione del gioco”.