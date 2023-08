Tennis Tavolo, due nuovi allenatori per il TT Biella

Sono arrivati sabato a Biella i due nuovi allenatori del T.T. Biella; si tratta dei russi Sonia Ivanova e Sergei Mokropolov, provenienti da Jesi, dove, negli ultimi anni, avevano seguito alcune società sportive marchigiane: la Polisportiva Clementina, il Tennistavolo Fabriano ed il CUS Ancona.

Sergei Mokropolov, cresciuto pongisticamente a San Pietroburgo è stato numero 90 di Russia. Campione di San Pietroburgo nella gara di doppio maschile, ha giocato dal 2015 al 2019 nella seconda serie russa, e poi, col Maardu Ltk, nella Superliga Estonia e, in serie Nacional A, con la formazione belga del Caj-Mir. In Italia dal 2020, ha disputato il massimo campionato di serie A1 con il Norbello, società per cui è tesserato anche nella corrente stagione agonistica.

Anche Sonia, recentemente laureatasi in Scienze Motorie con specialità sul tennistavolo, cresce sportivamente a San Pietroburgo; è stata .pù volte campionessa giovanile di quella regione e con ottimi risultati (argento e bronzo) nei campionati giovanili a squadre russi; dal 2017 al 2020 ha militato nella Premierliga e Superliga russe. In Italia dal 2020, ha giocato in serie A2 con i colori del TT. Muravera e del TT. Vasto. Quest’anno è accasata anch’ella in terra sarda con il TT. Norbello.

L’intento del T.T. Biella è naturalmente quello di garantire ai propri atleti il miglior supporto possibile in vista della prossima stagione 2023-24, nella quale saranno impegnate diverse formazioni: le squadre di B1 e di C1 parteciperanno ai campionati nazionali; le squadre di C2, D1, D2, D3 ai campionati regionali. Grande riguardo, soprattutto grazie all’arrivo dei nuovi tecnici, particolarmente preparati in quest’ambito, sarà dato al rilancio del settore giovanile, da sempre “fiore all’occhiello” della società, con l’obiettivo di promuovere la formazione di nuovi giovani atleti e di uscire, finalmente, dalla crisi post pandemia.

Gli allenamenti inizieranno dal 21 agosto.

Per informazioni sulle attività e sui corsi del Tennistavolo Biella: www.tennistavolobiella.it