Calcio, ecco i gironi delle squadre biellesi di Prima e Seconda Categoria

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lega Nazionale Dilettanti del 31 luglio ha definito di gironi a cui parteciperanno le squadre biellesi di Prima e Seconda Categoria, Under 19, Under 17, Under 16, ed Under 15 regionale.

Ecco i gironi nel dettaglio.

Prima Categoria Girone B: AOSTA CALCIO 511 - BAJO LA SERRA - CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP - CIGLIANO CALCIO - FC VIGLIANO POLISPORTIVA - GAGLIANICO C.S.I. - GATTINARA F.C. - IVREA BANCHETTE - LIVORNO FERRARIS BIANZE’ - PONDERANO - QUARONESE - SANTHIA 1903 - SERRAVALLESE 1922 - VALLE CERVO ANDORNO - VALLE ELVO - VIRTUS VERCELLI

Seconda Categoria Girone C: ARDOR S. FRANCESCO - CALCIO LEINI - GRAND COMBIN - IVECO GROUP CALCIO - LA CERVO - POL. GRAND PARADIS - POLLONE - PONT DONNAS 2021 - RIVER PLAINE - SAINT VINCENT CHATILLON - SCIOLZE - STRAMBINESE 1924 - TORRI BIELLESI A.S.D. - VALDIGNE MONTBLANC CALCIO

Ed ecco i raggruppamenti delle squadre giovanili

Under 19 Regionale Girone A: A.S.D. CITTA DI COSSATO - ACCADEMIA BORGOMANERO1961 - BIELLESE 1902 - CITTA DI BAVENO 1908 - CRESCENTINESE - FOMARCO DON BOSCO PIEVESE - IVREA CALCIO ASD - L.G. TRINO - OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - PRO EUREKA - PRO NOVARA - TURRICOLA TERRUGGIA AR.L. - VERBANIA CALCIO - VOLPIANO PIANES

Under 17 Regionale Girone A: A.S.D. CITTA DI COSSATO - ACCADEMIA BORGOMANERO1961 - ALICESE ORIZZONTI - BIELLESE 1902 - CITTA DI BAVENO 1908 - DIAVOLETTICALCIO VERCELLI - 27 GRAVELLONA SAN PIETRO - IVREA CALCIO ASD - JUVENTUS DOMO - LIBERTAS RAPID - OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - R G TICINO - ROMAGNANO CALCIO A.S.D. - TURRICOLA TERRUGGIA AR.L.

Under 16 Regionale Girone A: A.S.D. CITTA DI COSSATO - ACCADEMIA BORGOMANERO1961 - BIELLESE 1902 - BORGOSESIA CALCIO - BULE'BELLINZAGO - CITTA DI BAVENO 1908 - DIAVOLETTICALCIO VERCELLI - GOZZANO S.S.D.AR.L. - IVREA CALCIO ASD - JUVENTUS DOMO - R G TICINO - ROMAGNANO CALCIO A.S.D. - UNION NOVARA - VERBANIA CALCIO

Under 15 Regionale, GIRONE A: A.S.D. CITTA DI COSSATO - ACCADEMIA BORGOMANERO1961- ALICESE ORIZZONTI - BIELLESE 1902 - BORGOSESIA CALCIO - BULE'BELLINZAGO - CITTA DI BAVENO 1908 - GOZZANO S.S.D.AR.L.- JUVENTUS DOMO - OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - R G TICINO - SANTHIA 1903 - SPORTIVA CALTIGNAGA- VERBANIA CALCIO