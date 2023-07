Matrimonio civile e bon ton

Si tratti di seconde nozze o della scelta di non sposarvi in chiesa anche il matrimonio civile ha le sue regole di bon ton, prima tra tutte quella di... averne poche essendo infatti esonerato da tutte quelle norme legate al rito religioso.

Per quanto riguarda gli inviti potranno essere fatti anche a voce, se scegliete di farli scritti potranno tranquillamente essere consegnati brevi mani, ma anche in questo caso rendete nota la data e il luogo con almeno tre mesi di anticipo.

Mentre per lo sposo vale sempre la predilezione di un abito classico, per la sposa comanda la libertà e la fantasia e potrà scegliere colori e foggia a piacimento con una indicazione: abito lungo solo per matrimoni celebrati al pomeriggio, in ogni caso davvero molto chic scegliere tailleur o tubini; per il colore, fino a qualche anno fa era vietato il bianco che come simbolo di purezza era riservato alle cerimonie in chiesa e mai nelle seconde nozze, oggi anche questa regola è caduta.

La sposa avrà un unico accessorio: il bouquette, proprio per questo fatevelo realizzare da un bravo fiorista e date a lui il compito di parlare del vostro amore scegliendo colori e fiori che abbiano un significato nella vostra storia che rispettino l’abito e che facciano da filo conduttore a tutta la giornata richiamando anche i colori per l’addobbo della sala per il ricevimento. Non portate la borsa e neppure il velo che è riservato solo alle cerimonie in chiesa, sì invece a cappellini o velette e ad acconciature raccolte in chignon.

Nel matrimonio in chiesa la sposa può arrivare con un po’ di ritardo, nel matrimonio civile, invece, è richiesta la puntualità e gli sposi possono tranquillamente arrivare insieme, ad attenderli ci sarà il celebrante, mentre gli invitati potranno accomodarsi dove meglio credono, senza distinzione tra parenti dello sposo e dalla sposa, anche qui un’unica attenzione, quella di estendere gli inviti tenendo conto dell’ampiezza della sala. Nessun problema se sceglierete di tenere la cerimonia all’aperto, dove potrete gestire come vorrete il numero delle sedute.

Per quanto riguarda il look degli invitati, vige la regola che sia la sposa a distinguersi, per questo, se non lo avrà già reso noto la stessa, premuratevi di chiederle quale sarà il colore dell’abito ed evitate di indossarlo anche voi.

Anche il ricevimento non deve essere sottoposto a tante regole, ben vengano semplici cocktail, o cene informali, insomma una bella festa tra amici.

Chi accompagna la sposa in seconde nozze all'altare?

Il galateo parla chiaro: la coppia che si sposa in seconde nozze farà il suo ingresso insieme, senza l'ausilio di damigelle e paggetti; in caso di figli maggiorenni, e solo se questi lo desiderano, essi potranno accompagnare la madre all'altare.

Fedi seconde nozze: come sceglierle?

Le fedi nuziali simboleggiano l'unione tra due persone, per questo non c’è alcuna differenza tra primo e secondo matrimonio. Tuttavia, molte coppie preferiscono scegliere l'anello differenziandolo dal modello precedente: se nel primo matrimonio la scelta era ricaduta sui classici modelli in oro giallo, per le seconde nozze i modelli possono essere artigianali e personalizzati.

Colore confetti per seconde nozze C'è chi dice che il colore confetti per seconde nozze è il giallo e chi dice invece che si dovrebbe giocare con i colori, discostandosi dal classico bianco. Be', una regola fissa non c'è: i confetti colorati sono sempre una buona idea a prescindere.

Un’ultima cosa, ma molto importante: se si tratta di seconde nozze e avete dei figli piccoli, abbiate cura di coinvolgerli, magari fate loro portare dei fiori, o se sono più grandicelli fategli leggere un piccolo brano, in accordo con l’officiante, durante la cerimonia.

Avrete compreso che per i matrimoni civili la parola d’ordine è leggerezza e tenere sempre a mente perché siete lì: per condividere la vostra felicità con le persone a cui volete bene.

Per ultimo le bomboniere ci devono essere, sono un ricordo, optare per semplici sacchetti con i confetti è una scelta molto stilosa.

Liste nozze, ovviamente potete stilare una lista nozze ma, a differenza delle prime nozze, in seconde nozze sarebbe bello lasciare perdere perché è una festa, una condivisione di un vostro nuovo percorso, saranno gli invitati a regalarvi qualcosa senza impegno e loro gusto.