Calcio, due nuovi arrivi alla Chiavazzese

La Chiavazzese ‘75 è lieta di comunicare ufficialmente che i difensori Filippo Muzzolon e Diego Giordano vestiranno la casacca blucremisi nella stagione 2023/2024.

Per Diego Giordano, classe 1991, si tratta di un romantico ritorno sotto il campanile di piazza XXV Aprile siccome, nella stagione 2021/2022, ha militato tra le fila blucremisi risultando essere un punto di riferimento per la nostra squadra. La scorsa annata invece ha vestito la divisa nel Fulgor Ronco Valdengo ma il richiamo di “casa” è stato troppo forte e così, Giordano, è nuovamente un nuovo difensore chiavazzese.

Le parole e i numeri non servono per descrivere il fantastico giocatore che è e che è stato: difensore dotato di fisico poderoso, tecnica sopraffina, intelligenza tattica fuori dal comune e leader carismatico dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Inoltre la duttilità ne fa un giocatore completo visto che, nato inizialmente come centrocampista centrale, è in grado di ricoprire molti ruoli nello scacchiere tattico. Diego Giordano, fortemente richiesto e voluto dalla dirigenza, dal tecnico e dal DS Rosso, rappresenterà per noi un punto cardine su cui fare affidamento ed un “uomo guida” per i giovani giocatori blucremisi.

Filippo Muzzolon, nato nel 2002, è un difensore centrale nato e cresciuto prevalentemente nei bianconeri dell’A.S. Biellese. Mossi i primi passi nel settore giovanile laniero, nell’agosto 2019 arriva la prima chiamata nel calcio dei grandi e così per lui si spalancano le porte dell’Eccellenza. Messosi subito in mostra con le sue spiccate doti, viene inserito in pianta stabile nella rosa bianconera di Eccellenza per poi vivere l’esperienza di un anno al Fulgor Ronco Valdengo di Eccellenza nella stagione 2021/2022 dove, nonostante il ruolo arretrato ricoperto, fa registrare 3 gol messi a referto.

Considerato uno dei giovani giocatori più talentosi della categoria e del panorama calcistico regionale, e vista l’ottima annata disputata a Valdengo, Muzzolon viene richiamato dall’A.S. Biellese la passata stagione sportiva dove, sotto la guida del tecnico Montanarelli, oltre a timbrare 2 reti, è protagonista di un salto di qualità enorme e di un grande miglioramento tecnico e tattico. Ad appena 21 anni, Muzzolon è in procinto di prendersi in mano la retroguardia blucremisi, insieme all’esperto Giordano, ed erigere il “muro difensivo” blucremisi.

Dotato di un ottimo spirito di sacrificio, grinta, tenacia, spiccate doti atletiche e fisico da granatiere, il nostro neo difensore blu cremisi è il giocatore perfetto date le sue qualità e che il tecnico Ariezzo avrà a disposizione per la nuova stagione sportiva.