Valdilana, arriva Impazza la Corsa 10

Si terrà domenica 16 luglio, a Valle Mosso, la corsa ludico-motoria per grandi e piccini. Gli organizzatori propongono due percorsi: 5 km, con partenza alle ore 16:30 e 10 km con partenza alle 18:30; la partenza dei camminatori è consentita fino alle 18:00, ora nel quale partirà il mini-percorso per i più piccoli.

La manifestazione è dedicata alla memoria di Gian Luigi Rosso, che fra i primi ha creduto in questa corsa e sostenuto l’avventura, fin dalla prima edizione.

La partecipazione è gratuita per i bambini fino ai 10 anni e il ricavato verrà devoluto in beneficenza, per l’Associazione Sclerosi Multipla: un particolare ringraziamento a Claudia De Mari che ogni anno si impegna a donare alla Sezione AISM di Biella.

All’arrivo verrà offerto un ricco ristoro preparato dalla Pasticceria Maniscalco e a seguire verranno premiati i gruppi più numerosi. Un “Buono Pasta” verrà offerto dal comitato di Valle Mosso “Festa Patronale S. Eusebio e ci sarà la possibilità di cenare tutti insieme, presso l’Oratorio.

Gli organizzatori ringraziano anche l’Associazione Ti Aiuto io per le jolette e l’Associazione AUSER di Valle Mosso per i locali.

Per ulteriori informazioni: 348.318.9554 – Claudia.