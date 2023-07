IronBiella in trasferta a Recco e a Pieve di Ledro

Una giornata caldissima a Recco che domenica 9 luglio è tornata ad ospitare il triathlon olimpico internazionale. Circa 300 atleti, provenienti non solo dall’Italia anche da Francia, Olanda, Svizzera e Australia, hanno gareggiato prima sui 1500 metri del nuoto nelle acque del Golfo Paradiso, poi i 44 km della frazione in bicicletta verso Colle Caprile e di seguito la frazione su un anello di 2,5 km da ripetere per 4 volte da Largo dei Mille a Mulinetti. Il gran caldo e il percorso molto impegnativo hanno messo a dura prova Andrea Valdani e Filippo Pellanda portacolori di Ironbiella che tornano soddisfatti da questa esperienza in terra ligure.

Sold out per Ledroman giunto alla sua 9 edizione. Circa 900 atleti si sono dati appuntamento sulla spiaggia di Pieve di Ledro per affrontare 750 metri di nuoto, due giri del lago per i 20 chilometri di bici dove non sono mancate salite e discese impegnative, e per finire 5 chilometri lungo la ciclabile che costeggia il lago. Il tutto in una cornice di pubblico e di festa che rende Ledro una delle gare più belle ed i numeri in crescita lo confermano. Ironbiella presente in massa con Federico Sangiorgi, Silvia Cattai, Jenny Mainelli, Raffaella Casasola, Sabina Di Gioia, Alberto Angelino, Stefano Savino, Fabio Maroso, Matteo Prina Mello, Fabio Tocco, Alberto Blotto, Giuseppe Ressico.