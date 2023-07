Silva nel Green Pass Card Trophy, spicca Peretti Cucchi nel Tour Specialità Mediterranee

Sabato il Gc Cavaglià ha ospitato la tappa del circuito Green Pass Card Trophy (18 buche Stableford, 3 categorie) che prevede semifinali nazionali e finale internazionale per i migliori del ranking.

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Rohan Jay Silva Cavaglià punti 31, 1° Netto Guido Marcato Primule 42, 2° Netto Patrizio Ubezio Cavaglià 42. 2a categoria: 1° Netto Pierfrancesco Radaelli Cavaglià 39, 2° Netto Roberto Revel Cavaglià 38. 3a categoria: 1° Netto Mario Protto Cavaglià 40, 2° Netto Andrea Arrigoni Continental Verbania 40. 1° Ladies Antonella Centonze Cavaglià 34. 1° Seniores Simone Petrarca Crema 40.

Domenica al Gc Cavaglià si è giocato il Tour Specialità Mediterranee (18 buche Stableford 3 categorie).

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Filippo Peretti Cucchi Cavaglià punti 34, 1° Lordo 1° Netto Mauro Ariel Blanc Cavaglià 38, 2° Netto Roberto Revel Cavaglià 38. 2a categoria: 1° Netto Alessandro Fierro Golf In Milano 39, 2° Netto Giuseppe Del Regno San Giovanni 39. 3° Categoria: 1° Netto Sergio Protti Cavaglià 46,2° Netto Roberto Dutto Cavaglià 43. 1° Ladies Elena Luisa De Gradi Golf In Milano 39, 1° Seniores Alberto Falla Cavaglià 40. Sabato sarà di gara e festa al Golf Club Cavaglià con la Fringuel Cup (18 buche a squadre di 4 giocatori con formula pro-am modificata) e a seguire cena con DJ set in piscina.

Giovedì prosegue l'Apericup by Selecar il circuito estivo pomeridiano/serale su 9 buche, con cena a seguire che per la terza tappa vedrà protagonista un fresco menù mediterraneo a base di caprese mozzarella e prosciutto crudo, spaghetto allo scoglio e gelato. La gara si disputerà su 9 buche (Stableford - categoria unica). Al 1° lordo e 1° netto della classifica finale del circuito (validi 4 score su 6) andranno due Bushnell Phantom 2 (il GPS che dispone di oltre 38.000 campi precaricati in tutto il mondo).

Domenica si giocherà la tappa del WAGC Tour (18 buche, Stableford 3 categorie) circuito che qualifica alla finale nazionale di ottobre il primo lordo e i primi di categoria. Dopo la premiazione rinfresco.Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcaglia.it.