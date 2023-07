In tanti nei dintorni di Graglia alla (ri)scoperta degli angoli più suggestivi del paese FOTO

Una camminata alla (ri)scoperta degli angoli meno noti e più suggestivi dell'abitato di Graglia. Ancora una volta l'appuntamento realizzato dal Gruppo Sportivo locale ha colto nel segno: 60 partecipanti, divisi in due comitive, si sono messi in viaggio nei dintorni del paese e hanno attraversato antichi sentieri e strade sterrate, guidati dal piacere della condivisione. Alla fine della bella giornata, un rinfresco in compagnia presso la sede del GS Graglia.