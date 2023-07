Angelino Giorzet, Fontana e Piletta quarti al campionato di marcia alpina - FOTO

Domenica 25 giugno, si è svolta a San Giovanni di Polaveno, in provincia di Brescia, la prova unica di campionato a pattuglie di marcia alpina di regolarità, organizzata dalla Associazione GSA San Giovanni.

Il tracciato lungo 16 Km suddiviso in 6 settori con un cambio media al terzo settore e due salite ha messo a dura prova i 129 concorrenti suddivisi in 43 pattuglie di tre atleti cadauna, che oltre a mantenere la concentrazione sul passo per tutto il tracciato, hanno dovuto fare i conti con il gran caldo. Ottima l’organizzazione sia lungo il percorso che all’arrivo con una ricca premiazione ai primi 15 classificati e una ricordo a tutti i partecipanti.

Nove le pattuglie biellesi, di cui due femminili, presenti a questa manifestazione, tre del G.S Genzianella e sei del G.S Ermenegildo Zegna.

Ha sfiorato il podio la pattuglia del G.S Genzianella composta da Angelino Giorzet Stefano, Fontana Vittorio e Piletta Alan classificati al quarto posto con 157 penalità 20 in più della pattuglia dell’AS Cailinese giunta al terzo posto e composta da Nassini Diego, Mino Tommaso e Rossino Gian Luca. Titolo di campione italiano alla pattuglia dell’ANA Mazzano composta da Aguscio Angelo, Cadei Luigi, Co Fabio che ha concluso la gara con 121 penalità tre in meno della pattuglia dello SPAC Paitone composta da Zanola Fabio, Zanola Michele, Conforti Alessandra giunta seconda.

Diverse le pattuglie tutte femminili, la prima classificata è stata quella dell’OSA Valmadrera composta da Gritti Nives, Bolis Nadia e Magni Cristina giunta al settimo posto con 167 penalità. Le nostre due biellesi vedono al 36° posto la pattuglia del G.S Zegna composta da Cortese Valentina, Crestani Eleonora e Prione Giada con 458 penalità, al 39° posto quella del G.S Genzianella composta da Catella Sonia, Miotto Cecilia, Petitti Francesca Lucia.

Non hanno ripetuto l’impresa dello scorso anno, dove li abbiamo visti trionfare la pattuglia del G.S Zegna composta da Coda Caseia Daniele, Fortunato Massimo e Mello Grand Gian Luca i quali si sono dovuti accontentare dell’undicesimo posto con 214 penalità, 18° la pattuglia composta da Arco Fabio, Solesio Davide e Di Palma Emiliano ( Zegna) con 251 penalità, 27° Brera Giorgetto, Bozzalla Tonino e Perino Mauro ( Genzianella) con 314 penalità, 28° Gnoato Franco, Muretto Stefano, Godenzini Stefano( Zegna) con 315 penalità, 29° De Giorgis Emilio, Cortese Gabriele, Gnoato Diego ( Zegna) con 325 penalità, 41° Dell’Orco Davide, Lazzarotto Riccardo, Maioni Alberto( Zegna), con 767 penalità.

Domenica 2 luglio la marcia piemontese è impegnata a Campiglia Cervo dove si disputerà la 4° prova di campionato piemontese individuale organizzata dalla Pietro Micca Biella con il patrocinio del comune di Campiglia Cervo, ritrovo presso la piazza della Chiesa di Campiglia alle ore 7,30, partenza primo concorrente ore 8,30