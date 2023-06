Leonardo De Grandi "alla grande " sul circuito di Cremona

Copiando il motto tennistico "set-game-match" si riassume la gara del biellese Leonardo De grandi portacolori della scuderia Rally & co che in quel di Cremona ha rafforzato la leadership di campionato .

Dopo la quinta gara di coppa Italia prima zona del campionato kartsport circuit il vantaggio sul diretto inseguitore è di oltre 150 punti , punteggio ulteriormente incrementato dopo questo round. Pole position davanti a 9 avversari e vittoria tirata in gara uno con il vantaggio di 3 decimi sul secondo, mentre nella finale Leonardo va alla grande lasciando dietro di oltre 3 secondi il secondo classificato, mettendo a frutto tutti i consigli del capo tecnico Massimo Fiordomo che lo ha assistito come un ombra per tutto il weekend .

Prossima gara in programma il 9 luglio sul circuito di Franciacorta.