Il calcio piange la morte di Ferdinando Ascoli, il ricordo della Valle Cervo Andorno

Il calcio biellese piange la morte di Ferdinando Ascoli, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 82 anni.

A ricordarlo in queste ore la Valle Cervo Andorno sui propri canali social: “Ciao Nando! Oggi è un giorno molto triste per tutta la nostra Società! Con te se ne va un pezzo di storia della Valle Cervo...con te se ne va un uomo di una bellezza d’animo e disponibilità che è difficile oggi trovare…tanti giocatori e tifosi ti conoscono e ricordano per il tuo ruolo in campo da guardialinee ma pochi sanno che sei stato un sarto eccezionale che rattoppava maglie, pettorine e giacconi dei tuoi ragazzi! Hai dato tantissimo alla Valle e te ne siamo grati e riconoscenti… hai versato lacrime di gioia e di sofferenza, tante volte diventando il dodicesimo uomo in campo, sempre con il tuo stile! Hai mostrato una passione smisurata nei confronti di questo sport e di questa Società che difficilmente, chi ha avuto il piacere di conoscerti, dimenticherà! Ora vai Nando, puoi lasciare questo campo per raggiungere tuo figlio Roberto, così che da lassù possiate continuare a tifare la Valle! Noi ti ricordiamo così, con il tuo sorriso e con lo scacco cucito sul petto! Fai buon Viaggio Caro Nando! La tua Valle Cervo”. Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa di San Paolo di Biella domani, alle 18.

Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, alle 10 di sabato 24 giugno.