Dorzano, tre giovani praticano parkour ma uno di loro resta bloccato sul tetto del supermercato

Un ragazzino è stato recuperato dai Vigili del Fuoco perchè bloccato sul tetto di un supermercato. La strana vicenda è accaduta intorno alle 23 di ieri, 14 giugno, a Dorzano: stando alle prime ricostruzioni, il giovane, in compagnia di altri due coetanei, stava praticando il parkour, una disciplina sportiva francese che consiste nel percorrere un determinato percorso superando ostacoli di vario genere con tecniche di abilità e d'acrobazia.

Nel corso delle loro arrampicate, uno di loro non è più riuscito a scendere dalla tettoia. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i Vigili del Fuoco che, con l'ausilio dell'autoscala, sono riusciti a farlo scendere dalla struttura. Fortunatamente era incolume. Probabilmente una bravata che poteva portare a conseguenze ben più gravi.

Non è la prima volta che il parkour sale agli onori della cronaca locale: nel gennaio 2022, un 22enne era finito all'ospedale, dopo essere stato investito da un'auto. Anche lui, stava effettuando alcune acrobazie fino a quando non è finito sul cofano di un mezzo. In quel caso, era rimasto lievemente ferito.

