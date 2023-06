Le gare podistiche della settimana a Biella e nel Biellese: si corre a Tavigliano, a Cerrione, a Campiglia

Giovedì 15 giugno c'è la 5000 Metri di CERRIONE "4 corri per Mucio". Si tratta di una manifestazione camminata ludico motoria e corsa su strada non competitiva per tesserati FIDAL. Distanza del percorso è di km 5 su asfalto. Questo il programma: dalle 18.00 Ritrovo piazza Q. Sella, Vergnasco-Cerrione ore 19:00 partenza corsa dei bambini ore 19:30 partenza. Quota iscrizione : € 4,00 solo corsa, € 8,00 con buono cena. Verranno premiati i primi 3 donatori AVIS. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Info: Luca 327 3699109 / Claudio 348 7031033 / Resp. org. CAPPIO Alberto 339 7123903. La gara è organizzata dalla Pro Loco di Cerrione A.P.S. con la collaborazione tecnica AS Gaglianico 1974.

Sempre questa settimana c'è inoltre anche la corsa podistica non competitiva e camminata ludico motoria aperta a tutti a Tavigliano venerdì 16, "L'8 di Tavigliano". La gara è alla 6° edizione. Questo il programma: l'iscrizione è alle 18,30 di fronte alla chiesa. La partenza dei ragazzi è alle 19,30, 900 m il percorso. La partenza degli adulti è invece alle 20 e il percorso è di 4000 m. A organizzare la gara è la pro loco Tavigliano APS con il patrocinio del Comune. Per info Renzo 3358068192.

Ritorna il vertical trail non competitivo Rampia Campel organizzato dalla Pro Loco di Riabella, che da anni cura anche il mini trail #distacalacrava RUN.

L'appuntamento è per domenica 18 giugno p.v. a Campiglia Cervo, fraz. Bogna (lungo la S.P. 100, appena dopo Passobreve). Il percorso, tutto in salita, partirà da loc. Naiasco, poco dopo l'antico ponte in pietra che a Bogna attraversa il torrente Cervo, per salire a Riabella lungo la mulattiera del "Crest" (E12), attraversare l'intero abitato di Riabella e finire fino all'Alpe Campello lungo il sentiero E10, che dopo aver incontrato il "tracciolino" arriva quasi alla Galleria Rosazza. Per un totale di 3,5 km 800 m D+. La partenza è prevista per le 9.00. Salvo diversa comunicazione la corsa si svolgerà anche in caso di maltempo.

PREISCRIZIONI € 7,00 tramite bonifico su C/C della Pro Loco Riabella (Banca Sella, Andorno Micca):IBAN: IT13Q0326844250001896128000 - causale RAMPIA CAMPEL + COGNOME/NOME

ISCRIZIONI € 10,00 domenica 18 dalle 7.30 prima della partenza in loc. Naiasco (da fraz. Bogna, lungo la S.P. 100, prendere la mulattiera che sale a Riabella e attraversare il ponte in pietra). Si consiglia di parcheggiare a Riabella per essere più vicini all'auto al ritorno dall'Alpe Campello. In tal caso occorre poi scendere fino alla partenza percorrendo la mulattiera E12, che si imbocca dal parcheggio di Riabella Inferiore. In alternativa è possibile parcheggiare alla Balma, a Fucina, lungo la strada che sale a Rialmosso o a Passobreve. La locanda della Galleria Rosazza proporrà un pranzo a prezzo convenzionato per i partecipanti. Per informazioni: prolocoriabella@libero.it oppure Enrico: 333710804