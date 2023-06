Biella Motor Team, un Valli Ossolane da ricordare

Sabato 10 e domenica 11 si è corso il Rally Valle Ossolane, una delle gare “storiche” della Coppa Rally Zona 1 che da sempre richiama numerosi equipaggi, molti quelli locali che sulle strade di casa spesso riescono a rendere la vita dura agli abituali protagonisti della scena regionale. All’arrivo di Malesco (VB) la scuderia Biella Motor Team ha ottenuto risultati positivi con i suoi iscritti.

Il migliore al traguardo è il navigatore Alessandro Mattioda che correva a fianco del lombardo “Linos” su una Skoda Fabia Rally2. Hanno chiuso dodicesimi a pochi secondi dalla top ten. Posizione numero 22 e bella vittoria di classe N4 per Stefano Serini e Sara Poletti che nella gara di casa avevano una Mitsubishi Lancer Evo IX. Trentesimi al traguardo Massimo Lombardi ed Erika Bologna che con la loro Peugeot 208 GT Line hanno conquistato una positiva seconda posizione nella combattuta classe Rally4. Dieci posizioni dopo troviamo la navigatrice Roberta Steffani che correva in classe R3 su una Renault Clio al fianco di Luigi Ferri, per loro un quarto posto di classe a pochi secondi dal podio.

Alessandro Colombo e Matteo Grosso, Peugeot 106 Rallye, si sono piazzati 68esimi nella generale e terzi in classe N2 conquistando punti preziosi per la classifica di coppa. Silvio Bertacco e Paola Moia, Peugeot 106 Rallye, hanno chiuso la loro fatica al 92esimo posto, quarto di classe A6 mentre Denis Cuzzilla (che era all’esordio assoluto) e Domenico Saltarella hanno portato in fondo la loro Mini Cooper S nonostante qualche problema con il freno a mano: posizione numero 104 e conquista della classe RSTB 1.6. Non ha, invece, visto l’arrivo il navigatore Paolo Ferraris, che correva con Maurizio Stasia su una Ford Fiesta WRC, che si è ritirato nelle prime battute.