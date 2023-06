Tempio crematorio, il Comitato dei parenti: "Stanchi di vedere tanta ingiustizia, nessuno pagherà sul serio"

Altra sentenza, altra delusione! Sono passati oltre 4 anni da quel 26 ottobre del 2018, ne è passata di acqua sotto i ponti, abbiamo tirato fuori il coraggio e la determinazione per andare avanti ed avere il più possibile i colpevoli al loro posto …. In galera … in quattro anni abbiamo avuto sentenze solo negative, sentenze che non davano giustizia (3 anni e 3 anni e 4 mesi che mai sconteranno in galera ) e sentenze dove non è stata neanche riconosciuta la colpa, una tra queste e proprio l’ultima sentenziata con (il fatto non sussiste ) parlo dell’udienza contro i due dipendenti del comune di Biella, gli incaricati nel controllo del forno crematorio , persone che avrebbero dovuto vigilare sull’operato della Socrebi. Ovviamente il fatto non sussiste.

Avrei tante parole da dire ma a volte è meglio tacere perché la delusione è lo sconforto potrebbe far dire cose pesanti e io si che passerei i miei guai. Ho seguito le varie e ultime sentenze di stragi come il ponte Morandi e le torri piloti, sentenze assurde che umiliano e sminuiscono il dolore subito e la vita persa, come potevo aspettarmi una sentenza diversa per noi che come molti dicono ( infondo erano già morti ) come se il rispetto non fosse più interesse loro, di chi non c’è più?

Credo di poter parlare a nome di tutti i parenti coinvolti nel dire che il tempo, le sentenze e il sistema ci sta portando sempre più nello sconforto.

A conti fatti qui nessuno pagherà sul serio, tutti liberi e nessun colpevole resta la parte civile che per quanto mi riguarda non ha conto dato che non toccherà minimamente la famiglia interessata dai fatti.

Sono stanca, stanca di vedere così tanta ingiustizia, stanca di vedere che chi ha fonti economiche la passa sempre liscia, stanca di battermi contro i mulini a vento guidati da una legge che giusta non è!

L’unica cosa che mi vien ora da pensare è la riapertura del forno, guidata da un gestore con un'ottima reputazione e data la nostra vicenda tutti ( nuova gestione e comune) hanno fatto o si stanno mobilitando per poter operare e riaprire lavorando il più chiaro e pulito possibile. Voglio pensare che almeno a qualcosa sia servito tutto questo calvario, voglio pensare che almeno qualcosa di buono sia stato fatto.