Chiavazzese, Vilmo Rosso è il nuovo direttore sportivo

La Chiavazzese '75 è lieta di comunicare ufficialmente l'inserimento nel proprio organigramma societario di Vilmo Rosso in qualità di nuovo Direttore Sportivo della Prima Squadra. Il nuovo DS blu-cremisi, classe 1962, titolare di licenza A.DI.SE (Associazione Italiana Direttori Sportivi), vanta un'esperienza trentennale di tutto rispetto nel mondo del calcio regionale piemontese e non solo.

Nella sua carriera sportiva dirigenziale, Rosso ha guidato anche sodalizi di Eccellenza e Serie D, ricoprendo il ruolo di Direttore Generale e Direttore Sportivo ottenendo risultati positivi. Chiavazzese, con il neo Direttore Sportivo, vuole rafforzare l'organigramma societario - anche con l'ingresso di nuove figure dirigenziali che verranno ufficializzate nelle prossime ore - tutelando in primis il bene ed il patrimonio del Club; gettando le basi per una crescita sana e duratura che riguarda la totalità del sodalizio: dai piccoli fino ad arrivare alla squadra di Promozione.

“Sono felice di essere approdato a Chiavazza - dice Vilmo Rosso -. Un club che conosco molto bene e che ho seguito molto, con grande ammirazione, in queste ultime stagioni sportive. Ringrazio in prima battuta il presidente Lorena che mi ha permesso di intraprendere questa nuova esperienza trovandomi in piena sintonia con gli obiettivi ed il progetto blucremisi. Non mi piace fare proclami: devo - e dobbiamo - solo lavorare per dare in mano al mister una rosa di calciatori di livello, puntando sulla crescita sportiva e morale di ognuno di loro e della Chiavazzese. L'obiettivo principale è sicuramente quello di “gettare le basi” per una crescita sana, trasparente e duratura nel tempo, mettendo in campo tutte le nostre energie ma senza compiere il grosso errore di fare “il passo più lungo della gamba”. Qui sono nel posto giusto per fare ciò e sono sicuro che insieme a tutte le altre figure del direttivo, e ovviamente con il mister, riusciremo a costruire qualcosa di apprezzabile. Sono carico per iniziare questo mio nuovo operato qui alla Chiavazzese: società sana e perspicace sotto tutti i punti di vista."