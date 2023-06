Stefano Velatta 1° al Campionato Italiano di corsa su strada

L’ultramaratoneta biellese Stefano Velatta ha partecipato questa mattina, domenica 11 giugno, al 30° Campionato Italiano UISP di corsa su strada, aggiudicandosi l’immancabile 1° posizione. Si sono cimentati in più di 1000 alla competizione delle 9:30, che ha visto gli atleti impegnati in un percorso prevalentemente pianeggiante, con un falsopiano in salita, a partire dalla seconda metà della corsa.

La gara si è tenuta a Cirié (TO) e ha regalato all’atleta grandi soddisfazioni: “Ero piuttosto preparato per questa corsa e i risultati delle gare precedenti lo hanno confermato. Non conoscendo il livello degli avversari non potevo essere certo del risultato, ma sono partito piuttosto fiducioso”.

Soddisfatto per i risultati di questa mattina, il runner biellese continuerà a puntare al podio per le gare future: in programma, a ottobre, il Campionato Italiano di mezza maratona a Palermo, dove tenterà di replicare il risultato.