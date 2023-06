Agenzia Generali di Biella Gramsci: “Dal 1860 siamo partner di vita dei nostri clienti”

Generali Italia Spa, ormai conosciutissima in tutta Italia e gruppo leader a livello internazionale nel settore delle assicurazioni, è nata a Trieste nel 1831; tutto ebbe inizio il 26 dicembre, quando l’imprenditore Giuseppe Lazzaro Morpurgo, in poco tempo, decise di aprire alcune agenzie in tutti gli Stati italiani, nei maggiori centri dell’Impero, da Vienna a Pest, e nei principali porti d’Europa.



Una lunga storia che dura da 190 anni quella di Generali, punteggiata da episodi grandi e piccoli, tutti legati ad un filo comune che racconta un patrimonio unico di know-how, esperienze, iniziative di business, creato nel tempo da dipendenti ed agenti, che ha consentito al gruppo di diventare oggi una realtà tra le più importanti a livello internazionale.

L’Agenzia Generale di Biella Gramsci – nata nel 1860 – è oggi guidata dagli agenti procuratori Gian Luca Raineri e Sabrina Thea, e rappresenta Generali Italia sul territorio italiano. Dall’unione di persone e competenze che hanno fatto la storia dell’assicurazione in Italia, è nata un’agenzia con radici solide che guarda al futuro, in grado di offrire soluzioni sempre più innovative ed efficaci.



“Generali ha avuto la capacità di agire sulla contemporaneità e anticipare i trend futuri – commenta Gian Luca Raineri – non solo come assicuratore ma anche come innovatore sociale nelle comunità in cui opera, trovando le soluzioni migliori per aiutare le persone a costruirsi un futuro più sicuro e sostenibile”.

Gli uffici di via Gramsci rappresentano in concreto un moderno punto vendita di servizi assicurativi, ogni giorno a fianco dei propri clienti per analizzare le esigenze assicurative ed aiutarli a realizzare i loro progetti di vita.



Inoltre, la filiale Biella Gramsci sta ricercando personale commerciale da inserire all’interno del proprio team: tale inserimento verrà realizzato fornendo la formazione e le basi necessarie per sviluppare le competenze professionali, con l’obiettivo di essere consolidato come consulente assicurativo professionalizzato. È richiesto che la persona candidata sia in possesso di diploma, sia automunita, e abbia buone capacità relazionali, di apprendimento e predisposizione al dialogo.

Per candidarsi, è possibile inviare il proprio CV a: agenzia.biellagramsci.it@generali.com





La sede degli uffici si trova a Biella, in via Antonio Gramsci 1.



Per informazioni: Tel. 015 33847

Pagina Facebook: www.facebook.com/AgGeneraliBiellaGramsci