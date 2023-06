Esami di Maturità 2023, dove saranno impegnati i presidi Biellesi

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha realizzato una pagina informativa sugli Esami di Stato consultabile da studenti, famiglie, personale della scuola, con news, approfondimenti, domande e risposte (https://www.istruzione.it/esami-di-stato/index.html). Il Ministero, inoltre, accompagnerà studentesse e studenti, nelle prossime settimane e fino all’Esame, con post informativi e video esplicativi sul sito e sui propri canali social.

Per quanto riguarda invece il Iº ciclo di istruzione (per gli alunni della terza media) i calendari e le prove d’esame sono predisposti, in questo caso, dalle singole scuole.

L’esame di stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Quelle scritte relative sono:

-prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento

-prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

-prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove vengono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Per quanto riguarda il colloquio orale. In questa fase, la sottocommissione - riunita in sede collegiale - interroga il candidato al fine di valutarne “il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo”.