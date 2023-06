Incidente stradale nella serata di ieri, 3 giugno, a Pray. Stando alle prime ricostruzioni, un giovane alla guida è finito con l’auto contro un palo dell’illuminazione pubblica per cause in fase di accertamento.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Ponzone e ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 per l’assistenza al 20enne.