Rally & Co in pista con i suoi moschettieri

Saranno 4, come i moschettieri, gli equipaggi della scuderia biellese Rally & Co che parteciperanno alla 18° edizione del rally campagnolo storico quarta tappa valida per il campionato italiano rally storici. Partenza da Isola Vicentina sabato 3 giugno alle ore 8, ed arrivo alle 20 dopo la disputa di 8 prove speciali per un totale di 95 km cronomentrati ecco in sintesi il programma della competizione.

Prosegue nella disputa del campionato la famiglia Anziliero, che a bordo della consueta Ford Escort rs 2000 punta (con papà Walter al volante e la figlia Alyssa alle note) ad un buon risultato nel secondo raggruppamento e perché no anche nella classifica generale. Contendenti di peso, dopo il debutto con il botto al rally Valsugana, saranno di certo Luca Delle coste e Giuliano Santi che cercheranno una posizione di prestigio sulla nuova Ford Escort rs mk1 qui alla seconda uscita ufficiale.

Debutto stagionale ed un ottimo allenamento in vista del rally lana storico per due equipaggi entrambi a bordo della Ford sierra cosworth, parliamo di Andrea Gibello con alle note Lorenzo Pontarollo e di Luca Ferrero con Paolo Ferraris come copilota.