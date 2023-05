Appuntamento in giardino con concerto all’aperto e visite guidate al giardino di Casa Zegna

In occasione dell’evento “Appuntamento in giardino” promosso da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia nell’ambito della rassegna “L’Oasi suona” domenica 4 giugno Casa Zegna ospiterà un evento speciale in occasione di "Appuntamento in giardino", una manifestazione promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia con il patrocinio del Ministero della Cultura e di ANCI - Associazione nazionale dei Comuni italiani.

La manifestazione, ispirata all'iniziativa internazionale "Rendez-vous aux jardins", che coinvolge oltre 20 paesi europei, si propone di offrire un'esperienza unica, permettendo al pubblico di visitare giardini normalmente chiusi e di scoprire la loro straordinaria bellezza. Il programma di "Appuntamento in giardino" inizierà alle ore 16 con una visita guidata al giardino di Casa Zegna, a cura dei volontari della Delegazione FAI Biella. I visitatori avranno l'opportunità di scoprire gli angoli segreti e i dettagli architettonici frutto della creatività dell’architetto Otto Maraini. Alle ore 17, il giardino si animerà con il concerto d'archi all'aperto del Quartetto Cavour.

I musicisti, Bratu Janine al violino, Grosa Martino al violino, Vezzadini Leonardo alla viola e Ciruolo Davide al violoncello, suoneranno brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Luigi Boccherini e Giovanni Paisiello. Il concerto, con la direzione artistica di Enrico Carraro, prima viola della Filarmonica Teatro Regio Torino, sarà eseguito dai musicisti di "Obiettivo Orchestra", progetto sostenuto dalla Fondazione Zegna.

Il progetto mira a offrire ai giovani musicisti diplomati nei Conservatori l'opportunità di perfezionarsi e mettersi alla prova nell'ambito concertistico, sia da camera che d'orchestra creando un ponte tra il mondo accademico e quello professionale. Durante l'intera giornata, dalle ore 11 alle ore 17, sarà aperta Casa Zegna, che ospita la mostra permanente "From Sheep to Shop" e la mostra temporanea "E il giardino creò l'uomo" di Roberto Coda Zabetta, che esplora la relazione tra l'essere umano e il mondo naturale attraverso l'arte.

PROGRAMMA

Ore 16 - VISITA GUIDATA AL GIARDINO Visita a cura dei volontari della Delegazione FAI Biella

Ore 17 - CONCERTO D’ARCHI Suona il Quartetto Cavour: Bratu Janine, Violino; Grosa Martino, Violino; Vezzadini Leonardo, Viola; Ciruolo Davide, Violoncello Programma: W. A. Mozart Quartetto in Do Maggiore KV 157 L. Boccherini Quartetto Op.10 n.2 G. Paisiello Divertimento in La Maggiore n.2 Concerto e visita in giardino a contributo libero per il FAI.

Prenotazione obbligatoria: biella@delegazionefai.fondoambiente.it