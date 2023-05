Weekend in Ebike: percorsi e itinerari biellesi, alla scoperta delle Rive Rosse, FOTO

Meta di Ebike Biella, tester di percorso, questa volta sono le Rive Rosse. Il parco giochi dei bikers!

Iniziamo con il giro "classico" puntando prima alla Madonna degli Angeli per infilarci direttamente nel single trek della Pineta. Giocare su e giù nel Super Vulcano è uno spasso! Il fondo è perfetto. Tiene bene con poche pozze residue qua e la. Risaliamo alla panchina per infilarci nella Pignola. Divertente e veloce. Il proseguo ci porta verso la Vergnago, divertente con i suoi tornanti continui fino in fondo. Il pezzo di asfalto successivo è solo un trasferimento per raggingere il single trek che ci porterà al rifugio Sella. E' vero che andrebbe fatto al contrario ma con le nostre ebike non patiscono le salite e anche nel senso sbagliato è comunque divertente.

E' ora di fare sul serio e ci infiliamo nell'M33. Fantastico con un fondo cosi. Quindi è la volta nel famosissimo M41 da rispettare e da godere allo stesso tempo. Uno sguardo e qualche foto alla diga (con un pò più di acqua rispetto alle ultime volte.. ma con un livello ancora basso). Qualche foto di rito, una scorribanda nel parco Arcolbaleno e chiudiamo al Bel Giardino. 35,11 km 1.118 d in 2h32m di divertimento puro!!!!!

Scegliete il percorso di vostro interesse fra quelli che trovate nei post di eBike Biella, e venite con noi...

Per info 335 825 7613